|2010-W Abigail Fillmore $10 Gold
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|2010-W Abigail Fillmore $10 Gold
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|1,829
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|2010-W Coronet Liberty $10 Gold
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|2010-W Coronet Liberty $10 Gold
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|2010-W Jane Pierce $10 Gold
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|2010-W Jane Pierce $10 Gold
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|2010-W Mary Lincoln $10 Gold
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|2010-W Mary Lincoln $10 Gold
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