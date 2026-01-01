|2009-W Anna Harrison $10 Gold
|2009-W Anna Harrison $10 Gold
|1,819
|1,829
|1,952
|2,005
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-W Anna Harrison $10 Gold
|2009-W Anna Harrison $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,862
|1,889
|1,940
|1,969
|2009-W Julia Tyler $10 Gold
|2009-W Julia Tyler $10 Gold
|1,962
|1,999
|2,088
|2,104
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-W Julia Tyler $10 Gold
|2009-W Julia Tyler $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,829
|1,844
|1,889
|1,942
|2009-W Letitia Tyler $10 Gold
|2009-W Letitia Tyler $10 Gold
|1,819
|1,824
|1,878
|1,904
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-W Letitia Tyler $10 Gold
|2009-W Letitia Tyler $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,829
|1,844
|1,889
|1,942
|2009-W Margaret Taylor $10 Gold
|2009-W Margaret Taylor $10 Gold
|1,300
|1,350
|1,400
|1,450
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-W Margaret Taylor $10 Gold
|2009-W Margaret Taylor $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,829
|1,835
|1,898
|1,922
|2009-W Sarah Polk $10 Gold
|2009-W Sarah Polk $10 Gold
|1,300
|1,350
|1,400
|1,450
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2009-W Sarah Polk $10 Gold
|2009-W Sarah Polk $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,929
|1,942
|2,019
|2,025