|2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold
|2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,998
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold
|2008-W Capped Bust Liberty $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,889
|1,915
|1,969
|1,988
|2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold
|2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,998
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold
|2008-W Elizabeth Monroe $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,829
|1,854
|1,912
|1,969
|2008-W Louisa Adams $10 Gold
|2008-W Louisa Adams $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,998
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Louisa Adams $10 Gold
|2008-W Louisa Adams $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,829
|1,854
|1,894
|1,969
|2008-W Seated Liberty $10 Gold
|2008-W Seated Liberty $10 Gold
|1,819
|1,825
|1,889
|1,998
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|2008-W Seated Liberty $10 Gold
|2008-W Seated Liberty $10 Gold
|-.-
|-.-
|-.-
|-.-
|1,889
|1,915
|1,988
|2,018